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Imagine Dragons будет собирать деньги на восстановление Украины

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 17:42
Imagine Dragons будет собирать деньги на восстановление Украины
зеленый в разговоре с imagine dragons, фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-звонка обсудил с участниками группы Imagine Dragons их будущее сотрудничество с фандрейзинговой платформой United24 – они будут продвигать направление "Медицинская помощь".

Источник: пресс-служба президента и пресс-релиз UNITED24, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Imagine Dragons будет работать с United24 и местными лидерами, ища возможности повысить уровень осведомленности и увеличить количество благотворительных взносов.

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Первый проект, который группа Imagine Dragons поддержит в рамках сотрудничества – это сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи, запущенный по инициативе первой леди Елены Зеленской.

На сегодняшний день Украине нужно 400 реанимобилей. Приблизительная стоимость одной кареты скорой медицинской помощи типа С – 100 тысяч евро.

Справка: Imagine Dragons должны были приехать в Украину с концертом 3 июня, но из-за войны отложили выступление. Сразу после этого исполнители отменили концерт в РФ и запретили выпускать свои песни.

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Напомним: Imagine Dragons присоединились к легенде футбола Андрею Шевченко, выдающейся теннисистке Элине Светолиной и американскому актеру Лиеву Шрайберу, которые уже помогают платформе United24 собирать средства для Украины.

Следующего амбассадора объявят через неделю.

1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов".

Темы: Зеленскийвойна
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