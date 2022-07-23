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Оккупанты Запорожской области создали "избирком" для "референдума"

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 18:48
Оккупанты Запорожской области создали избирком для референдума
КОЛЛАБОРАНТ БАЛИЦКИЙ. ФОТО С FACEBOOK

Оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России.

Источник: так называемый "глава временной администрации" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram

Дословно: "Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области".

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Детали: По словам Балицкого, так называемый "референдум" должен состояться осенью, сейчас оккупанты ведут подготовительную работу "сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная".

Он заявил, что все предыдущие органы, которые занимались организацией выборов на захваченной территории Запорожской области, "официально прекратили свое существование с момента подписания указа".

Балицкий также заявил о создании "совершенно новой открытой структуры" "избирательной комиссии". Она якобы будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы.

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Что предшествовало: 14 июля марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, заявили, что хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

18 июля россияне назначили главой "правительства" оккупированной части Запорожской области Антона Кольцова, который занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области РФ.

Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
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