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Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни влучили у склад і підприємства

Олена РощінаНеділя, 24 липня 2022, 12:33

Обстрілюючи Миколаїв у неділю вранці, російські військові влучили у складське приміщення, зруйнували будівлі підприємств.

Джерело: голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Дослівно: "Зранку 24 липня, близько 04:00, Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється". 

Деталі: Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич подвідомив, що на світанку в місті пролунало понад 5 потужних вибухів.

Згодом він повідомив попередню інформацію про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств. Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств, на одному виникла пожежа.

Також зросла кількість постраждалих від обстрілу напередодні.

Ввечері 23 липня, орієнтовно о 18:00, ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. 

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За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр".

У результаті повністю зруйновано заклад освіти й декілька садиб, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. 

Наразі відомо про п‘ятьох поранених, серед них підліток. (Раніше повідомлялося про двох поранених. За даними ювенальних прокурорів, 23 липня внаслідок обстрілу Миколаєва отримав уламкове поранення 17-річний хлопець).

Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на території міста відбулися пожежі на відкритих територіях.

УП, доповнено від 10:33
Теми: Миколаїввійна
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