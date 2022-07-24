Утренний обстрел Николаева: россияне попали в склад и предприятия
Обстреливая Николаев утром в воскресенье, российские военные попали в складское помещение, разрушили здания предприятий.
Источник: глава Николаевской ОВА (ОДА) Виталий Ким и городской глава Николаева Александр Сенкевич
Дословно: "Утром 24 июля, около 04:00, Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется".
Детали: Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на рассвете в городе раздалось более 5 мощных взрывов.
Позже он сообщил предварительную информацию о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар.
Также возросло количество пострадавших от обстрела накануне.
Вечером 23 июля, ориентировочно в 18.00, враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.
По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр".
В результате полностью разрушены учебное заведение и несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж.
На данный известно о пяти раненых, среди них подросток. (Ранее сообщалось о двух раненых. По данным ювенальных прокуроров, 23 июля в результате обстрела Николаева получил осколочное ранение 17-летний парень).
Также в результате попадания боеприпасов и их обломков на территории города произошли пожары на открытых территориях.