У Росії вигадали виправдання своєму удару по Одеському порту

Представниця МЗС РФ Марія Захарова визнала, що ракетний удар по Одеському порту завдали російські війська, але вигадала виправдання цьому. Свою версію озвучило й Міністерство оборони Росії.

Джерело: Марія Захарова в Telegram і Міноборони РФ

Пряма мова Захарової: "Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою".

Деталі: Так Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського про те, що цинічний удар Росії по Одеському порту 23 липня є варварством і доводить неможливість діалогу з РФ.

Представники Російської Федерації спочатку запевнили турецьку сторону, що "вони не мають абсолютно жодного відношення до цього нападу".

Пізніше депутат Держдуми РФ Євген Попов у розмові з "Бі-бі-сі Newshour" визнав, що удару по порту Одеси було завдано російськими ракетами: він стверджував, що метою удару були ракетні системи, що в порту нібито знищили ракети "Гарпун".

"Ми не порушили стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України – і зробимо це знову", – заявив Попов.

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У свою чергу, в Міноборони РФ заявили, що в морському порту Одеси на території судноремонтного заводу "знищено український військовий корабель, що перебував у доці, і склад протикорабельних ракет "Harpoon", поставлених США київському режиму".

Також, за твердженням російського командування, "виведено з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту та модернізації корабельного складу Військово-морських сил України".

Чому це важливо: Росія продовжує говорити про законність своїх дій в Україні, хоча жодних "законних" військових цілей вона не має. Україна не нападала на РФ, а Кремль навіть не оголосив війну і називає загарбницьке вторгнення "спеціальною військовою операцією", регулярно змінюючи її аргументацію та цілі.

22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна не підписувала жодних документів із Росією безпосередньо: "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" підписали окремо представники Туреччини, ООН та України та окремо представники Туреччини, ООН та Росії.

Вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту в Одесі, де зберігається зерно, але влучила в насосну станцію, сталася пожежа.

В ООН припустили, що Росія не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов'язувалася утримуватися від ударів по тих частинах українських портів, які безпосередньо не задіяні для експорту зерна, якщо поблизу є військова ціль.