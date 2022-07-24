Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

Джерело: Лавров на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Лаврова: "Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії.

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Російський та український народ продовжать жити разом.

Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного".

Чому це важливо: Росія після нападу 2014 року кожну владу України вважає "антинародною" - хоч роки президентства Порошенка, хоч Зеленського.

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Для свого народу Кремль розповідає, що це не українці обрали обох президентів, а нібито народ страждає і мучиться від "київських режимів".

Згідно з даними соціології, станом на початок березня 93% українців підтримували діяльність Зеленського.

Нагадаємо: У Каїрі ж Лавров заявив, що Москва готова до переговорів із Києвом "щодо ширшого кола питань", але поскаржився, що відновлення переговорного процесу залежить не від російської сторони.