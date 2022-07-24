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Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 19:09
лавров, ФОТО: GETTYIMAGES

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

Джерело: Лавров на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Лаврова: "Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії.

Російський та український народ продовжать жити разом.

Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного".

Чому це важливо: Росія після нападу 2014 року кожну владу України вважає "антинародною" - хоч роки президентства Порошенка, хоч Зеленського.

Для свого народу Кремль розповідає, що це не українці обрали обох президентів, а нібито народ страждає і мучиться від "київських режимів".

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Згідно з даними соціології, станом на початок березня 93% українців підтримували діяльність Зеленського.

Нагадаємо: У Каїрі ж Лавров заявив, що Москва готова до переговорів із Києвом "щодо ширшого кола питань", але поскаржився, що відновлення переговорного процесу залежить не від російської сторони.

Теми: РосіяокупаціяЛавровпропаганда
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