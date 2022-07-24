Після обстрілу слідом за угодою щодо зерна Москва хоче переговорів і з інших питань
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів із Києвом "щодо ширшого кола питань", але поскаржився, що відновлення переговорного процесу залежить не від російської сторони.
Джерело: Лавров на прес-конференції у Каїрі в неділю, повідомляє "Інтерфакс"
Пряма мова: "Щодо зв'язку цієї домовленості (угоди з вивезення українського зерна – ІФ) з іншими аспектами ситуації в Україні, (...) у нас немає жодних упереджень від того, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас".
"Українська влада, починаючи з президента і закінчуючи численною, незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що жодних переговорів не буде, доки Україна не переможе Росію на полі бою".
Деталі: Лавров знову озвучив пропагандистську тезу про те, що в небажанні вести переговори українцям нібито "підтакують їхні західні куратори".
"Чим довше вони продовжують вимагати від України воювати до переможного кінця, причому ми всі розуміємо, який і чий кінець настане, тим більше людей гинутиме і тим довше зберігатиметься нинішня ситуація, яка не йде на користь, насамперед українському народу та українській державі", – намагається схилити українців до переговорів російський міністр.
Передісторія:
- 23 липня російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
- За день до цього, 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Коментуючи цю ситуацію, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завжди знаходитиме шляхи не виконувати те, що обіцяє, і саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна.
- Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією лише заохотить її до ескалації конфлікту.
- 22 липня радник голови ОП, член української переговорної групи з РФ Михайло Подоляк заявив, що зараз немає жодних підстав для відновлення переговорів з державою-агресором.