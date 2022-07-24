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Лавров собрался "спасать" украинцев от "режима Зеленского"

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 19:09
лавров, ФОТО: GETTYIMAGES

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться "от антинародного и антиисторического режима".

Источник: Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь Лаврова: "Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России.

Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического".

Почему это важно: Россия после нападения 2014 года каждую власть Украины считает "антинародной" - хоть годы президентства Порошенко, хоть Зеленского.

Для своего народа Кремль рассказывает, что это не украинцы избрали обоих президентов, а якобы народ страдает от "киевских режимов".

Согласно данным социологии, по состоянию на начало марта 93% украинцев поддерживали деятельность Зеленского.

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Напомним: В Каире Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но пожаловался, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

Темы: РосcияоккупацияЛавровпропаганда
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