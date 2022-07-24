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"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 20:09
100% результат: ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною
фото ілюстративне, getty images

Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.

Джерело: речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Сьогодні (24 липня – ред.) наша ППО спрацювала на "відмінно", маємо чи не вперше 100% результат.

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Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети "Калібр" полетіли у бік Хмельницької області.

Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети".

Деталі: За словами Ігната, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

ВІДЕО ДНЯ

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.

Що передувало: Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про вибухи в області. Він попередив місцевих мешканців, що працює ППО і закликав залишатись в укриттях.

Теми: ХмельниччинаобстрілРосія
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