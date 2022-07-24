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"100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 20:09
фото иллюстративное, getty images

Утром 24 июля противовоздушная оборона Украины сбила все четыре выпущенные крылатые ракеты по Хмельнитчине.

Источник: спикер командования Воздушные сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Сегодня (24 июля – ред.) наша ПВО сработала на "отлично", имеем ли не впервые 100% результат.

Утром была ракетная атака из акватории Черного моря – четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области.

Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – есть четыре сбитые крылатые ракеты".

Детали: По словам Игната, в течение суток украинская ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.

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Что предшествовало: Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о взрывах в области. Он предупредил местных жителей, что работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

Темы: ХмельнитчинаобстрелРосcия
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