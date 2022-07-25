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ISW: Росіяни хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища

Анастасія КалатурПонеділок, 25 липня 2022, 04:16
ФОТО: GETTY

Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута  пересіченою місцевістю.

Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Крім того, ISW пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

Інститут додає мапи бойових дій:

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Нагадаємо: Російські війська продовжують боротьбу за контроль над Вуглегірською ТЕС. Минулої доби  росіяни вели штурм з різних напрямків для встановлення контролю над Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ їх відкинули.

Теми: війнаРосія
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