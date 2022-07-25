ISW: Росіяни хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища

Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

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Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Крім того, ISW пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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Інститут додає мапи бойових дій:

ISW

ISW

ISW

ISW

Нагадаємо: Російські війська продовжують боротьбу за контроль над Вуглегірською ТЕС. Минулої доби росіяни вели штурм з різних напрямків для встановлення контролю над Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ їх відкинули.