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ISW: Россияне хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища

Анастасия КалатурПонедельник, 25 июля 2022, 04:16
ISW: Россияне хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища
ФОТО: GETTY

Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что предположительно российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута пересеченной местностью.

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Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в Светлодарске.

24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон.

ВИДЕО ДНЯ

Институт добавляет карты боевых действий:

 
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ISW

Напомним: Российские войска продолжают борьбу за контроль над Углегорской ТЭС. За прошедшие сутки россияне вели штурм по разным направлениям для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили.

Темы: войнаРосcия
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