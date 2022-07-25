ISW: Россияне хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища
Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: Отмечается, что предположительно российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута пересеченной местностью.
Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в Светлодарске.
24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.
Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемые Россией моста, ведущие в Херсон.
Институт добавляет карты боевых действий:
Напомним: Российские войска продолжают борьбу за контроль над Углегорской ТЭС. За прошедшие сутки россияне вели штурм по разным направлениям для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили.