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Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Демченка

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 12:16
демченко, фото з сайту РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Зеленський підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.

Дослівно: "Звільнити Руслана Демченка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

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Нагадаємо:

  • Журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.
  • В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.
  • У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

Теми: РНБОЗеленський
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