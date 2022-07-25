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Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Демченко

Роман ПетренкоПонедельник, 25 июля 2022, 12:16

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указы Зеленского

Детали: Зеленский подписал указ об увольнении Демченко 25 июля.

Дословно: "Уволить Руслана Демченко с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

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Что предшествовало:

  • Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.
  • В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.
  • В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.

Темы: СНБОЗеленский
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