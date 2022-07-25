Bellingcat підготував розслідування, як СБУ та ФСБ "намагаються обдурити один одного"

Журналісти Bellingcat підготували фільм-розслідування про те, як українські та російські служби намагаються обдурити один одного.

Джерело: глава Bellingcat Христо Грозєв "Радіо Свобода", російська ФСБ

Деталі: ФСБ заявила, нібито Грозєв брав участь у "спецоперації СБУ", щоб "украсти у Росії військові літаки".

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За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

Російські пропагандисти повідомляють, що до операції міг бути причетний Грозєв.

У сюжеті "Росія 24" був показаний фрагмент листування, нібито Грозєв знайшов двох кур'єрів для передачі грошей російському льотчику, який погодився на викрадення.

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Грозєв заперечує свою участь у будь-яких операціях спецслужб.

За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Незабаром це розслідування має бути опубліковане.