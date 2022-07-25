Bellingcat підготував розслідування, як СБУ та ФСБ "намагаються обдурити один одного"

Журналісти Bellingcat підготували фільм-розслідування про те, як українські та російські служби намагаються обдурити один одного.

Джерело: глава Bellingcat Христо Грозєв "Радіо Свобода", російська ФСБ

Деталі: ФСБ заявила, нібито Грозєв брав участь у "спецоперації СБУ", щоб "украсти у Росії військові літаки".

За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

Російські пропагандисти повідомляють, що до операції міг бути причетний Грозєв.

У сюжеті "Росія 24" був показаний фрагмент листування, нібито Грозєв знайшов двох кур'єрів для передачі грошей російському льотчику, який погодився на викрадення.

Грозєв заперечує свою участь у будь-яких операціях спецслужб.

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За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Незабаром це розслідування має бути опубліковане.