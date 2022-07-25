Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat підготував розслідування, як СБУ та ФСБ "намагаються обдурити один одного"

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 14:04
ХРИСТО ГРОЗєВ, ФОТО GETTYIMAGES

Журналісти Bellingcat підготували фільм-розслідування про те, як українські та російські служби намагаються обдурити один одного.

Джерело: глава Bellingcat Христо Грозєв "Радіо Свобода", російська ФСБ

Деталі: ФСБ заявила, нібито Грозєв брав участь у "спецоперації СБУ", щоб "украсти у Росії військові літаки".

За версією росіян, українська розвідка намагалася "переконати російських льотчиків викрасти літаки", обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

Російські пропагандисти повідомляють, що до операції міг бути причетний Грозєв.

У сюжеті "Росія 24" був показаний фрагмент листування, нібито Грозєв знайшов двох кур'єрів для передачі грошей російському льотчику, який погодився на викрадення.

Грозєв заперечує свою участь у будь-яких операціях спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Незабаром це розслідування має бути опубліковане.

Теми: медіаФСБпропагандаРосія
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії

Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось"

Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ

оновленоСтало відомо, коли пройде другий саміт "Кримської платформи"

Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але контроль безпеки – за партнерами

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Усі новини...
медіа
Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова
Мати загиблої дівчинки у Вінниці не позиватиметься проти фіксера, який опублікував інтерв'ю з нею
Мінцифри запускає англомовне медіа про Україну
Останні новини
02:30
Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи
01:32
Південь: ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії
01:08
США працюватимуть, щоб змусити Москву виконувати зернову угоду – Держдеп
00:27
За день ворог обстріляв 5 громад Сумщини
23:45
Росіяни двічі за вечір обстріляли село на Дніпропетровщині, є руйнування
23:33
В ОБСЄ нагадали, що бойовики на Донбасі досі тримають у полоні членів місії
23:11
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
23:06
Єврокомісія попереджає, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу
22:51
"Сумую за можливістю вибору". Як живе Мелітополь в окупації
22:48
Газовий шантаж: ціни на газ в Європі стрибнули до 1900 доларів через ПП-1
Усі новини...