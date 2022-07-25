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Bellingcat подготовил расследование, как СБУ и ФСБ "пытаются обмануть друг друга"

Роман ПетренкоПонедельник, 25 июля 2022, 14:04
ХРИСТО ГРОЗЕВ, ФОТО GETTYIMAGES

Журналисты Bellingcat подготовили фильм-расследование о том, как украинские и российские службы пытаются обмануть друг друга.

Источник: глава Bellingcat Христо Грозев "Радио Свобода", российская ФСБ

Детали: ФСБ заявила, якобы Грозев принимал участие в "спецоперации СБУ", чтобы "украть у России военные самолеты".

Согласно версии россиян, украинская разведка пыталась "убедить российских летчиков угнать самолеты", обещая взамен деньги и гражданство страны ЕС.

Российские пропагандисты сообщают, что к операции мог быть причастен Грозев.

В сюжете "Россия 24" был показан фрагмент переписки, якобы Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику.

Грозев отрицает своё участие в каких-либо операциях спецслужб.

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По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени это расследование должно быть опубликовано.

Темы: медиаФСБпропагандаРосcия
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