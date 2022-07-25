Bellingcat подготовил расследование, как СБУ и ФСБ "пытаются обмануть друг друга"
Журналисты Bellingcat подготовили фильм-расследование о том, как украинские и российские службы пытаются обмануть друг друга.
Источник: глава Bellingcat Христо Грозев "Радио Свобода", российская ФСБ
Детали: ФСБ заявила, якобы Грозев принимал участие в "спецоперации СБУ", чтобы "украть у России военные самолеты".
Согласно версии россиян, украинская разведка пыталась "убедить российских летчиков угнать самолеты", обещая взамен деньги и гражданство страны ЕС.
Российские пропагандисты сообщают, что к операции мог быть причастен Грозев.
В сюжете "Россия 24" был показан фрагмент переписки, якобы Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику.
Грозев отрицает своё участие в каких-либо операциях спецслужб.
По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени это расследование должно быть опубликовано.