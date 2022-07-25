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"Вагнерівці" почали вербувати на війну в Україну жителів Киргизстану – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 16:36
скріншот

Центр журналістських розслідувань "MediaHub" звернув увагу на появу в соцмережах Киргизстану оголошень ПВК "Вагнер" про вербовку громадян на війну в Україну під виглядом набору працівників у приватні охоронні підприємства у регіонах Росії.

Джерело: "MediaHub", "Радио Азаттык"

Деталі: Журналісти оприлюднили скріншот відповідного оголошення розміщеного на сторінці kg.zarplata в Instagram. Начебто набирають для охорони промпідприємств з перспективою отримання російського громадянства. Зарплата стартує від 100 тис. рублів на місяць. Такі ж оголошення розміщено з орієнтацією на громадян Узбекистану.

Насправді ж, як з’ясували журналісти після дзвінка до "роботодавців", йдеться про роботу від 4 місяців і більше, за яку пропонується щомісячна винагорода 240 тис. рублів і те ж російське громадянство при умові виконання "завдань" у зоні бойових дій в Україні.

"Роботодавець" говорить, що працює в інтересах Міноборони РФ. Але з огляду на те, що місцем збору вказано хутір Молькіно у Краснодарському крах, мова йде про базу та вербувальний пункт саме ПВК "Вагнер", на що вказали журналісти.

У розслідуванні говориться, що набирають на війну навіть громадян з судимістю, але жодних компенсацій у разі отримання каліцтва не передбачено.

Що було раніше: 20 липня російське видання "Важливі історії" опублікувало розслідування, у якому говорилось про те, що ПВК "Вагнер" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.

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Теми: війнаВагнерУкраїнаКиргизстан
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