"Вагнеровцы" начали вербовать на войну в Украину жителей Кыргызстана - СМИ

Центр журналистских расследований "MediaHub" обратил внимание на появление в соцсетях Кыргызстана объявлений ЧВК "Вагнер" о вербовке граждан на войну в Украину под видом набора работников в частные охранные предприятия в регионах России.

Источник: "MediaHub", "Радио Азаттык"

Детали: Журналисты обнародовали скриншот соответствующего объявления размещенного на странице kg.zarplata в Instagram. Якобы набирают для охраны промпредприятий с перспективой получения российского гражданства. Зарплата стартует от 100 тыс. рублей в месяц. Такие же объявления размещены с ориентацией на граждан Узбекистана.

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На самом же деле, как выяснили журналисты после звонка к "работодателям", речь идет о работе от 4 месяцев и более, за которую предлагается ежемесячное вознаграждение 240 тыс. рублей и то же российское гражданство при условии выполнения "задач" в зоне боевых действий в Украине.

"Работодатель" говорит, что работает в интересах Минобороны РФ. Но учитывая, что местом сбора указан хутор Молькино в Краснодарском крах, речь идет о базе и вербовочном пункте именно ЧВК "Вагнер", на что указали журналисты.

В расследовании говорится, что набирают на войну даже граждан с судимостью, но никаких компенсаций в случае получения увечья не предусмотрено.

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Что предшествовало: 20 июля российское издание "Важные истории" опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что ПИК "Вагнер" проводила набор на службу среди российских узников в полутора десятках колоний России.