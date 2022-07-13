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Росіяни в Мелітополі готуються до наступу ЗСУ - мер

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 16:14

В окупованому Мелітополі росіяни укріплюють оборону, готуючись до наступу Збройних сил України.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу 

Пряма мова: "Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати продукти харчування, воду і заклеїти вікна".

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Деталі: За словами Федорова, за останні два тижні ситуація ускладнилися, однак окупанти розуміють, що "їхнє мирне життя у Мелітополі закінчилося". 

Нещодавно росіяни не пропускали людей через блокпост у Василівці, щоб прикриватися ними як "живим щитом" та встигнути провести передислокацію на території фронту, додав він..

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вкотре заблокували виїзд із захопленого Мелітополя до Запоріжжя.
  • 12 липня ЗСУ завдали удару по військовій частині поблизу Мелітополя, яку захопили окупанти.

Теми: Мелітопольвійнаокупація
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