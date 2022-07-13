Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни в Мелітополі готуються до наступу ЗСУ - мер

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 16:14

В окупованому Мелітополі росіяни укріплюють оборону, готуючись до наступу Збройних сил України.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу 

Пряма мова: "Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати продукти харчування, воду і заклеїти вікна".

Деталі: За словами Федорова, за останні два тижні ситуація ускладнилися, однак окупанти розуміють, що "їхнє мирне життя у Мелітополі закінчилося". 

Нещодавно росіяни не пропускали людей через блокпост у Василівці, щоб прикриватися ними як "живим щитом" та встигнути провести передислокацію на території фронту, додав він..

Нагадаємо: 

  • Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вкотре заблокували виїзд із захопленого Мелітополя до Запоріжжя.
  • 12 липня ЗСУ завдали удару по військовій частині поблизу Мелітополя, яку захопили окупанти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мелітопольвійнаокупація
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, багато загиблих і поранених

Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї

У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів – WSJ

ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Усі новини...
Мелітополь
Під Мелітополем горить база окупантів – мер
Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя – мер
Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя – мер
Останні новини
12:29
Папа Римський вперше в історії призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів
12:28
В ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ
12:26
Тарифи "Укрзалізниці" для бізнесу зросли на 70%, але це ще не кінець
12:05
фото, відео, оновлено від 11:41Удар по Вінниці: росіяни влучили в офіси, згоріло 25 авто, 8 загиблих
12:01
Федрезерв США може розглянути підвищення ставки на історичний 1%
11:49
Загарбники панікують, що від нової зброї ЗСУ не сховатись – перехоплення СБУ
11:33
У партії Шольца кажуть, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі, але з умовами
11:31
48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки
11:22
Будуть штрафи: у мовного омбудсмена визначили посадовців, які порушують закон про державну мову
10:58
"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": Санду закликала готуватись до складної зими
Усі новини...