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Зеленський додав роботи Буданову і "оновив" СБУ

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 липня 2022, 21:39
Володимир Зеленський, фото ОП

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очолить також комітет з питань розвідки при президенті України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати і комітет з питань розвідки при президенті України".

Деталі: Зеленський також повідомив, що звільнений з посади командувача Сил спеціальних операцій Григорій Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко, а генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ", - сказав президент.

Що передувало: 25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Комітет з питань розвідки при президентові України був утворений указом Зеленського 17 червня 2020 року. 

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За даними УП, раніше комітет з питань розвідки при президенті очолював Руслан Демченко, якого 25 липня президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО. Опосередковано це підтверджував в інтерв’ю УП секретар РНБО Олексій Данілов у січні 2022 року.

Теми: ЗеленськийрозвідкаСБУ
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