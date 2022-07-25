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Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 июля 2022, 21:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины".

Детали: Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ", - сказал президент.

Что предшествовало: 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Комитет по разведке при президенте Украины был создан указом Зеленского 17 июня 2020 года.

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По данным УП, ранее комитет по разведке при президенте возглавлял Руслан Демченко, которого 25 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО. Косвенно это подтверждал в интервью УП секретарь СНБО Алексей Данилов в январе 2022 года.

Темы: ЗеленскийразведкаСБУ
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