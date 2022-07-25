Зеленский добавил работы Буданову и "обновил" СБУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины".

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Детали: Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ", - сказал президент.

Что предшествовало: 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

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Комитет по разведке при президенте Украины был создан указом Зеленского 17 июня 2020 года.

По данным УП, ранее комитет по разведке при президенте возглавлял Руслан Демченко, которого 25 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО. Косвенно это подтверждал в интервью УП секретарь СНБО Алексей Данилов в январе 2022 года.