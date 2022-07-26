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Окупанти знову завдали удару по Чугуєву, де під завалами ще є люди

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 08:08
Чугуєв після обстрілів, фото: telegram Синєгубова

У Харківській області росіяни завдали ударів по Чугуєву, Харкову, Циркунівській і Балаклійській громадах.

Джерело: голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов

Пряма мова: "Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному – Ізюмському.

Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка".

Деталі: Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району.

Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

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У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Що передувало: У Харківській області російській війська попередньої ночі обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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