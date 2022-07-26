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Окупанти знову завдали удару по Чугуєву, де під завалами ще є люди

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 08:08
Окупанти знову завдали удару по Чугуєву, де під завалами ще є люди
Чугуєв після обстрілів, фото: telegram Синєгубова

У Харківській області росіяни завдали ударів по Чугуєву, Харкову, Циркунівській і Балаклійській громадах.

Джерело: голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов

Пряма мова: "Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному – Ізюмському.

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Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка".

Деталі: Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району.

Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

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За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Що передувало: У Харківській області російській війська попередньої ночі обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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