Оккупанты снова нанесли удар по Чугуеву, где под завалами еще есть люди

В Харьковской области россияне нанесли удары по Чугуеву, Харькову, Циркуновской и Балаклейской общинам.

Источник: глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов

Прямая речь: "Наши защитники держат позиции. Несмотря на то, что россияне "поливают" наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор по всем направлениям. В том числе и стратегическому – Изюмскому.

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Харьковские военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка — Дементиевка".

Детали: Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района.

В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.

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По передним данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.

В то же время оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.

В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Что предшествовало: В Харьковской области российские войска предыдущей ночью обстреляли Чугуев, из-под завалов спасли трех человек.