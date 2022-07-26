Оккупанты снова нанесли удар по Чугуеву, где под завалами еще есть люди
В Харьковской области россияне нанесли удары по Чугуеву, Харькову, Циркуновской и Балаклейской общинам.
Источник: глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов
Прямая речь: "Наши защитники держат позиции. Несмотря на то, что россияне "поливают" наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор по всем направлениям. В том числе и стратегическому – Изюмскому.
Харьковские военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка — Дементиевка".
Детали: Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района.
В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.
По передним данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.
В то же время оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.
Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди.
По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.
В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Что предшествовало: В Харьковской области российские войска предыдущей ночью обстреляли Чугуев, из-под завалов спасли трех человек.