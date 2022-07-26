Через російський безпілотник на Волині постраждали троє дітей – прокурори

25 липня в результаті збиття двох російських безпілотників на Волині в селі Дубове постраждали троє дітей, ще одна дитина отримала поранення у Красногорівці при обстрілі.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Деталі: За даними прокурорів, внаслідок вибуху російського безпілотника у с. Дубове Ковельського району Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець та дівчатка 8 та 16 років.

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Крім того, в понеділок внаслідок обстрілу російськими війьсками м. Красногорівка Донецької області отримала поранення 5-річна дівчинка.

Загалом за час повномасштабної війни щонайменше 1048 дітей постраждали в Україні: точно відомо про 358 загиблих дітей і 690 поранених неповнолітніх.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 55, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.