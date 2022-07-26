Из-за российского беспилотника на Волыни пострадали трое детей – прокуроры

25 июля в результате сбития двух российских беспилотников на Волыни в селе Дубово пострадали трое детей, еще один ребенок получил ранения в Красногоровке при обстреле.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров

Детали: По данным прокуроров, в результате взрыва российского беспилотника в с. Дубовое Ковельского района Волынской области получили телесные повреждения 16-летний парень и девочки 8 и 16 лет.

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Кроме того, в понедельник в результате обстрела российскими войсками г. Красногоровка Донецкой области получила ранение 5-летняя девочка.

Всего за время полномасштабной войны по меньшей мере 1048 детей пострадали в Украине: точно известно о 358 погибших детях и 690 раненых несовершеннолетних.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.