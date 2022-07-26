Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників
Вівторок, 26 липня 2022, 11:31
Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл загиблих захисників.
Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників".
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Деталі: Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур.
Передісторія: 19 липня країна повернула ще 45 тіл загиблих захисників на підконтрольну територію.
3 липня стало відомо, що всього вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.
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