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Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 11:31
Повернення тіл загиблих, Мінреінтеграції

Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл загиблих захисників.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників".

Деталі: Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур.

Передісторія: 19 липня країна повернула ще 45 тіл загиблих захисників на підконтрольну територію.

3 липня стало відомо, що всього вдалося повернути тіла понад 400 загиблих протягом повномасштабної війни з Росією.

 

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