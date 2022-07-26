Украина вернула еще 25 тел погибших защитников

В соответствии с нормами Женевской конвенции на подконтрольную Украине территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

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Детали: Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам пропавших без вести Олега Котенко и силовых структур.

Предыстория: 19 июля страна вернула еще 45 тел погибших защитников на подконтрольную территорию.

3 июля стало известно, что всего удалось вернуть тела более 400 погибших во время полномасштабной войны с Россией.