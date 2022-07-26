Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула еще 25 тел погибших защитников

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 11:31
Украина вернула еще 25 тел погибших защитников
Возвращение тел погибших, Минреинтеграции

В соответствии с нормами Женевской конвенции на подконтрольную Украине территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Реклама:

Детали: Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам пропавших без вести Олега Котенко и силовых структур.

Предыстория: 19 июля страна вернула еще 45 тел погибших защитников на подконтрольную территорию.

3 июля стало известно, что всего удалось вернуть тела более 400 погибших во время полномасштабной войны с Россией.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: