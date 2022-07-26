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Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона – Федоров

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 12:59
Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона – Федоров
Військова техніка під російським прапором, Генштаб

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни стягнули близько 80 одиниць техніки у бік Херсона. 

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки". 

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Деталі: Він додав, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5000 людей. 

Мешканців Мелітополя окупанти залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки. 

Передісторія: 

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  • Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомляли, що загарбники на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії.
  • Місцева влада порадила жителям окупованої Херсонщини виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій. 

Теми: Херсонська областьХерсонМелітопольвійна
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