Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона – Федоров
Вівторок, 26 липня 2022, 12:59
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни стягнули близько 80 одиниць техніки у бік Херсона.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки".
Деталі: Він додав, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5000 людей.
Мешканців Мелітополя окупанти залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.
Передісторія:
- Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомляли, що загарбники на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії.
- Місцева влада порадила жителям окупованої Херсонщини виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій.
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