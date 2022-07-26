Оккупанты стягивают тяжелое вооружение в сторону Херсона – Федоров
Вторник, 26 июля 2022, 12:59
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стянули около 80 единиц техники в сторону Херсона.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц техники".
Детали: Он добавил, что россияне не выпускают людей с временно оккупированных территорий и хотят использовать их как живой щит. В частности, на блокпосте в Васильевке находятся более 5000 человек.
Жителей Мелитополя оккупанты запугивают тем, что в случае отступления будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома.
Предыстория:
- Аналитики американского Института исследования войны (ISW) сообщали, что захватчики в Запорожье и Херсонской области укрепляют позиции в ожидании контрнаступления украинской армии.
- Местные власти посоветовали жителям оккупированной Херсонщины выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям.
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