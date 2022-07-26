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Повітряні сили розповіли, звідки ворог завдав удару по Одещині: РФ випустила 13 ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 26 липня 2022, 14:54
фото ДСНС

Рано-вранці вівторка російська армія завдала удару по Одеській області 13 ракетами з акваторії Чорного моря.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "За нашою інформацією, те що відбулося сьогодні вранці: спершу було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 (базування аеродром Ахтубінськ, РФ) з акваторії Чорного моря. Близько пів на п'яту три таких літаки завдали ударів п'ятьма ракетами Х-59 переважно по Одеській області (зокрема в район Затоки).

Через пів години близько 5 години ранку одразу 10 літаків Ту 22 М3 (дальні бомбардувальники, район їхнього базування біля півночі України – аеродром Шайковка) перелетіли в Чорноморський регіон і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно це по Одещині, район Затоки, де знаходиться всім відомий міст".

Деталі: За словами Ігната, ворог намагається постійно змінювати тактику обстрілів, щоб заплутати протиповітряну оборону України.

 

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Теми: Одеська областьвійна
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