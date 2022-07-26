Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили розповіли, звідки ворог завдав удару по Одещині: РФ випустила 13 ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 26 липня 2022, 14:54
Повітряні сили розповіли, звідки ворог завдав удару по Одещині: РФ випустила 13 ракет
фото ДСНС

Рано-вранці вівторка російська армія завдала удару по Одеській області 13 ракетами з акваторії Чорного моря.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "За нашою інформацією, те що відбулося сьогодні вранці: спершу було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 (базування аеродром Ахтубінськ, РФ) з акваторії Чорного моря. Близько пів на п'яту три таких літаки завдали ударів п'ятьма ракетами Х-59 переважно по Одеській області (зокрема в район Затоки).

Реклама:

Через пів години близько 5 години ранку одразу 10 літаків Ту 22 М3 (дальні бомбардувальники, район їхнього базування біля півночі України – аеродром Шайковка) перелетіли в Чорноморський регіон і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно це по Одещині, район Затоки, де знаходиться всім відомий міст".

Деталі: За словами Ігната, ворог намагається постійно змінювати тактику обстрілів, щоб заплутати протиповітряну оборону України.

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Одеська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: