Воздушные силы рассказали, откуда враг нанес удар по Одесщине: РФ выпустила 13 ракет

Ранним утром вторника российская армия нанесла удар по Одесской области 13 ракетами из акватории Черного моря.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "По нашей информации, то, что произошло сегодня утром: сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 (базировка аэродром Ахтубинск, РФ) с акватории Черного моря. Около пол пятого три таких самолета нанесли удары пятью ракетами Х-59 преимущественно по Одесской области (в том числе в район Затоки).

Через пол часа, около 5 часов утра сразу 10 самолетов Ту 22 М3 (дальные бомбардировщики, район их базирования у севера Украины – аэродром Шайковка) перелетели в Черноморский регион и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно по Одесщине, район Затоки, где находится всем известный мост".

Детали: По словам Игната, враг пытается постоянно менять тактику обстрелов, чтобы запутать противовоздушную оборону Украины.

Предыстория:

Одесская область под утро вторника 26 июля подверглась ракетной атаке.

Оперативное командование "Південь" сообщило, что в Одесской области было попадание в частные здания прибрежных сел и пожары. Предварительная информация была об отсутствии пострадавших.

По данным местных властей, есть один пострадавший человек.