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Воздушные силы рассказали, откуда враг нанес удар по Одесщине: РФ выпустила 13 ракет

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 14:54
фото ГСЧС

Ранним утром вторника российская армия нанесла удар по Одесской области 13 ракетами из акватории Черного моря.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "По нашей информации, то, что произошло сегодня утром: сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 (базировка аэродром Ахтубинск, РФ) с акватории Черного моря. Около пол пятого три таких самолета нанесли удары пятью ракетами Х-59 преимущественно по Одесской области (в том числе в район Затоки).

Через пол часа, около 5 часов утра сразу 10 самолетов Ту 22 М3 (дальные бомбардировщики, район их базирования у севера Украины – аэродром Шайковка) перелетели в Черноморский регион и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно по Одесщине, район Затоки, где находится всем известный мост".

Детали: По словам Игната, враг пытается постоянно менять тактику обстрелов, чтобы запутать противовоздушную оборону Украины.

 

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Темы: Одесская областьвойна
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