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Військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 16:58
Ракета збита над Краматорськом, МВС

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО, тому показник збиття російських ракет підвищився завдяки людському фактору. 

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони".

Деталі: За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень. 

Пряма мова: "Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта". 

Нагадаємо:

  • Раніше військові розповіли, чому ППО вдається збивати не всі ракети
  • Міністр оборони України впевнений, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система ППО та ПРО.

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