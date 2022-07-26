Військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО, тому показник збиття російських ракет підвищився завдяки людському фактору.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони".

Деталі: За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень.

Пряма мова: "Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта".

Нагадаємо:

Раніше військові розповіли, чому ППО вдається збивати не всі ракети.

Міністр оборони України впевнений, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система ППО та ПРО.