Військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети
Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО, тому показник збиття російських ракет підвищився завдяки людському фактору.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня
Пряма мова: "Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони".
Деталі: За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень.
Пряма мова: "Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта".
Нагадаємо:
- Раніше військові розповіли, чому ППО вдається збивати не всі ракети.
- Міністр оборони України впевнений, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система ППО та ПРО.