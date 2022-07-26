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Військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 16:58
Військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети
Ракета збита над Краматорськом, МВС

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО, тому показник збиття російських ракет підвищився завдяки людському фактору. 

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони".

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Деталі: За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень. 

Пряма мова: "Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта". 

Нагадаємо:

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  • Раніше військові розповіли, чому ППО вдається збивати не всі ракети
  • Міністр оборони України впевнений, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система ППО та ПРО.

Теми: війна
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