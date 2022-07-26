Военные рассказали, почему ПВО стала лучше сбивать российские ракеты

Воздушные силы ВСУ еще не получили дальнобойные системы ПВО, поэтому показатель сбивания российских ракет улучшился благодаря человеческому фактору.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны".

Детали: По его словам, личный состав получил новый опыт, также улучшилось взаимодействие между подразделениями, система оповещения и принятия решений.

Прямая речь: "Пока от партнеров у нас есть только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии воздушных целей оккупанта".

Напомним:

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