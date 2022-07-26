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Военные рассказали, почему ПВО стала лучше сбивать российские ракеты

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 16:58
Военные рассказали, почему ПВО стала лучше сбивать российские ракеты
Ракета сбитая над Краматорском, МВД

Воздушные силы ВСУ еще не получили дальнобойные системы ПВО, поэтому показатель сбивания российских ракет улучшился благодаря человеческому фактору.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны".

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Детали: По его словам, личный состав получил новый опыт, также улучшилось взаимодействие между подразделениями, система оповещения и принятия решений.

Прямая речь: "Пока от партнеров у нас есть только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии воздушных целей оккупанта".

Напомним:

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  • Ранее военные рассказали, почему ПВО удается сбивать не все ракеты.
  • Министр обороны Украины уверен, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система ПВО и ПРО.

Темы: война
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