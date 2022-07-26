Під завалами будинку культури у Чугуєві знайшли тіло другої жертви
Вівторок, 26 липня 2022, 18:07
Рятувальники вилучили тіло чоловіка під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Дослівно: "З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка.
Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини".
Деталі: Раніше рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.
Росіяни в ніч на 25 липня завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури.
Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів.
ВІДЕО ДНЯ
У понеділок з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.
Передісторія:
- 25 липня у Харківській області російській війська обстріляли Чугуїв – влучили у школу та Будинок культури. Повідомлялося, що з-під завалів врятували трьох людей.