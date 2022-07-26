Під завалами будинку культури у Чугуєві знайшли тіло другої жертви

Рятувальники вилучили тіло чоловіка під час розбору завалів Будинку культури у м. Чугуїв, який російські окупанти зруйнували 25 липня.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка.

Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини".

Деталі: Раніше рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої 30-річної жінки.

Росіяни в ніч на 25 липня завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури.

Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів.

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У понеділок з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

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