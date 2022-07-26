Под завалами дома культуры в Чугуеве нашли тело второй жертвы
Вторник, 26 июля 2022, 18:07
Спасатели изъяли тело мужчины во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля.
Источник: Синегубов в Telegram
Дословно: "Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины.
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По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека".
Детали: Ранее спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей 30-летней женщины.
Россияне в ночь на 25 июля нанесли ракетные удары по гражданским объектам области, в том числе и зданию культуры.
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Подвал помещения служил укрытием, ведь Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов.
В понедельник из-под завалов удалось спасти 4 человека.
Предыстория:
- 25 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Чугуев – попали в школу и Дом культуры. Сообщалось, что из-под завалов спасли трех человек.