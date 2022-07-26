Под завалами дома культуры в Чугуеве нашли тело второй жертвы

Спасатели изъяли тело мужчины во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 36-летнего мужчины.

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По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека".

Детали: Ранее спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей 30-летней женщины.

Россияне в ночь на 25 июля нанесли ракетные удары по гражданским объектам области, в том числе и зданию культуры.

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Подвал помещения служил укрытием, ведь Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов.

В понедельник из-под завалов удалось спасти 4 человека.

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