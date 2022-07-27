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В ВСУ подтвердили информацию по мосту в Херсоне: Удары были филигранными

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 09:17
В ВСУ подтвердили информацию по мосту в Херсоне: Удары были филигранными
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Украинские военные нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 27 июля

Детали: Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути российских захватчиков в Херсонской области, чтобы не позволять ему пополнять запасы.

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Относительно моста, пресс-секретарь сил юга дипломатично отметила, что ВСУ ценят все, что есть в нашей стране, даже когда оно под оккупантами. "Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага", сказала Гуменюк. По ее словам, работа украинской артиллерии деликатна и ювелирна, и направлена ​​больше на деморализацию российской армии.

На уточняющий вопрос журналиста, были ли все-таки удары по мосту Гуменюк наконец ответила утвердительно.

Прямая речь: "Да, удары были, но они были филигранными".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: В ночь на 27 июля в пабликах распространялись сообщения и видео об ударах по Антоновскому мосту и работе российских средств ПВО в оккупированном Херсоне. Достоверной информации об ударах и их последствиях не было.

Утром ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов признал, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее Антоновский мост уже подвергался ударам и получал повреждения.

Темы: Херсонвойна
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