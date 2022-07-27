Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет Ради підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 12:11
АНДРІЙ КОСТІН, ФОТО З САЙТУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо згоди на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поданий Володимиром Зеленським проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора".

Що передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову з пропозицією дати згоду на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу". 

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

ВІДЕО ДНЯ

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВерховна Рада
Головне сьогодні

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

На війні загинув льотчик-герой України

В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Новий генпрокурор: як організувати ефективну роботу в умовах збройного конфлікту 
На Херсонщині окупанти відродили "Беркут" і катують людей - СБУ
Житель Рівненщини торгував машинами з гуманітарної допомоги – ОГП
Останні новини
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
22:48
Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини
22:38
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
22:31
Економічні новини 27 липня: Рада забороняє стягувати борг за комуналку, статки Ахметова впали
22:08
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
22:02
Військовий облік жінок: що зміниться 1 жовтня і чи випускатимуть за кордон
22:01
Єврокомісія пом’якшила вимоги щодо вирощування продовольства на тлі його глобальної нестачі
Усі новини...