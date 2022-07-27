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Комітет Ради підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 12:11
Комітет Ради підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора
АНДРІЙ КОСТІН, ФОТО З САЙТУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо згоди на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поданий Володимиром Зеленським проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора".

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Що передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову з пропозицією дати згоду на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу". 

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

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Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Теми: Офіс генпрокурораВерховна Рада
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