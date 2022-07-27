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Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на должность генпрокурора

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 12:11
АНДРЕЙ КОСТИН, ФОТО С САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление о согласии на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представленный Владимиром Зеленским проект постановления "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора".

Что предшествовало: 27 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление с предложением дать согласие на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина.

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

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Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

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Темы: Офис генпрокурораВерховная Рада
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