Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Костіна

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: проєкт постанови на сайті парламенту

Деталі: Проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом Костіна на посаду генерального прокурора внесено до Верховної Ради 27 липня.

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Напередодні співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та у фракції "Слуга народу" говорили, що на посаду генпрокурора пропонуватимуть Андрія Костіна, хоча раніше розглядалися й інші кандидатури.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

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Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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