Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Костіна

Олена РощінаСереда, 27 липня 2022, 08:48
Андрій Костін, фото з сайту партії "Слуга народу"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: проєкт постанови на сайті парламенту

Деталі: Проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом Костіна на посаду генерального прокурора внесено до Верховної Ради 27 липня.

Напередодні співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та у фракції "Слуга народу" говорили, що на посаду генпрокурора пропонуватимуть Андрія Костіна, хоча раніше розглядалися й інші кандидатури

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу". 

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

ВІДЕО ДНЯ

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийгенпрокурорКостін АндрійВерховна Рада
Головне сьогодні

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

На війні загинув льотчик-герой України

Німеччина схвалила продаж Україні 100 САУ PzH 2000

В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від "Слуги народу"

Польща підписала угоди про купівлю в Південній Кореї 48 винищувачів, 180 танків і понад 600 гаубиць

Усі новини...
Зеленський
Ярош, Кличко, Хмара та інші просять Зеленського повернути Корбану громадянство
Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь
Зеленський просить США якомога більше зброї, щоб не затягувати військові дії до зими – Politico
Останні новини
19:52
Зеленський непокоїться, що новий прем’єр Британії підтримуватиме Україну менше за Джонсона
19:50
фото, доповнено від 16:14 У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув – розвідка
19:46
Українська електроенергія дозволить ЄС замістити 5-6 мільярдів кубів газу з Росії
19:43
Подоляк: на війні гине у 275 разів більше бурятів, ніж москвичів – це етноцид
19:33
Росіяни обстріляли Харківський район: 2 поранених
19:20
Поляки запустили збір коштів на три евакуаційних гелікоптери для України
19:16
фото, відеоМінцифри провело тест-драйв Starlink на швидкості 130 км/год: що показали результати
19:00
На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб
18:52
Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій"
18:49
У Росії знову погрожують "жорсткою відповіддю" на поставки зброї Києву та захопленням нових територій
Усі новини...