Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від "Слуги народу"

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 14:26
Ольга Совгиря

Парламент призначив нарордну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду.

Джерело: нардеп "Голосу"Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 293 депутати (на рейтинговому голосуванні Совгиря набрала 292).

По фракціях: "Слуга народу" - 220 голосів, "Євросолідарність", "Батьківщина", "Голос" - по 0, "Платформа за життя та мир" - 15, "За майбутнє" - 14 група "Довіра" - 18, "Відновлення України" - 14, позафракційні -12.

 
фото железняка

За словами Железняка, на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що напередодні написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.

Нагадаємо: Совгиря довший час обіймала посаду представника Верховної Ради у КСУ.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Совгиря народилася 6 серпня 1980 року в Києві. Вона є докторкою юридичних наук, професоркою. Закінчила юридичний факультет КНУ ім.Т.Г. Шевченка.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КСВерховна Рада
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
КС
Вибори голови КСУ не виявили переможця: будуть повторні
Тупицького оголосили у міжнародний розшук
У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду
Останні новини
01:06
Сумщина: Було 14 прильотів по двох громадах, без жертв
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
22:48
Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини
Усі новини...