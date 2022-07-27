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Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від "Слуги народу"

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 14:26
Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від Слуги народу
Ольга Совгиря

Парламент призначив нарордну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду.

Джерело: нардеп "Голосу"Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 293 депутати (на рейтинговому голосуванні Совгиря набрала 292).

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По фракціях: "Слуга народу" - 220 голосів, "Євросолідарність", "Батьківщина", "Голос" - по 0, "Платформа за життя та мир" - 15, "За майбутнє" - 14 група "Довіра" - 18, "Відновлення України" - 14, позафракційні -12.

 
фото железняка

За словами Железняка, на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що напередодні написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.

Нагадаємо: Совгиря довший час обіймала посаду представника Верховної Ради у КСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: За даними з відкритих джерел, Совгиря народилася 6 серпня 1980 року в Києві. Вона є докторкою юридичних наук, професоркою. Закінчила юридичний факультет КНУ ім.Т.Г. Шевченка.

Теми: КСВерховна Рада
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