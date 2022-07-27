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Рада избрала судьей Конституционного суда нардепа от "Слуги народа"

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 14:26
Рада избрала судьей Конституционного суда нардепа от Слуги народа
Ольга Совгиря

Парламент назначил народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 293 депутата (на рейтинговом голосовании Совгиря набрала 292).

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По фракциям: "Слуга народа" – 220 голосов, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Голос" – по 0, "Платформа за жизнь и мир" – 15, "За сайбутнє" – 14 группа "Довіра" – 18, " Відновлення України" – 14, внефракционные –12.

 
фото железняка

По словам Железняка, на вопрос о сложении мандата до голосования за назначение Совгиря заявила, что накануне написала соответствующее заявление в аппарат ВРУ.

Напомним: Совгиря долгое время занимала должность представителя Верховной Рады в КСУ.

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Справка: По данным из открытых источников, Совгиря родилась 6 августа 1980 года в Киеве. Она является доктором юридических наук, профессором. Окончила юридический факультет КНУ им.Т.Г. Шевченко.

Темы: КСВерховная Рада
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