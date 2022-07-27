Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада избрала судьей Конституционного суда нардепа от "Слуги народа"

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 14:26
Ольга Совгиря

Парламент назначил народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 293 депутата (на рейтинговом голосовании Совгиря набрала 292).

По фракциям: "Слуга народа" – 220 голосов, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Голос" – по 0, "Платформа за жизнь и мир" – 15, "За сайбутнє" – 14 группа "Довіра" – 18, " Відновлення України" – 14, внефракционные –12.

 
фото железняка

По словам Железняка, на вопрос о сложении мандата до голосования за назначение Совгиря заявила, что накануне написала соответствующее заявление в аппарат ВРУ.

Напомним: Совгиря долгое время занимала должность представителя Верховной Рады в КСУ.

Справка: По данным из открытых источников, Совгиря родилась 6 августа 1980 года в Киеве. Она является доктором юридических наук, профессором. Окончила юридический факультет КНУ им.Т.Г. Шевченко.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КСВерховная Рада
Главное сегодня

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

фотоСиловики задержали руководителя охраны нардепа Деркача

Все новости...
КС
Выборы главы КСУ не выявили победителя: будут повторные
Тупицкого объявили в международный розыск
У Зеленского хотят переосмыслить необходимость Конституционного суда
Последние новости
01:06
Сумщина: Было 14 прилетов по двум громадам, без жертв
00:20
СМИ: В Харькове прогремели взрывы
23:50
Это был его сотый вылет: Зеленский почтил память погибшего летчика-героя
23:42
Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым – не об Украине
23:25
Зеленский о новоназначенном генпрокуроре: "Человек порядочный и профессиональный"
23:14
МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге
23:05
США перебрасывают шесть истребителей F-22 в Польшу
22:52
"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
22:51
Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян
22:48
Немецкие танки худшие в Европе – глава МИД Германии
Все новости...