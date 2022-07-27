Під завалами у Чугуєві знайшли тіло ще однієї загиблої – ОВА

З-під завалів будинку культури в Чугуєві Харківської області рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки.

Джерело: голова харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Олег Синєгубов також повідомив, що 26 липня внаслідок обстрілу окупантів та знищення будівлі загинули ще 2 людини: 30-річна жінка та 36-річний чоловік. Люди перебували в підвалі приміщення як укритті.

Реклама:

За словами Синєгубова, Чугуївщина вже кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів окупантів.

Що було раніше:

25 липня у Харківській області російській війська обстріляли Чугуїв – влучили у школу та Будинок культури. Повідомлялося, що з-під завалів врятували трьох людей.

26 липня під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка та жінки.