Під завалами у Чугуєві знайшли тіло ще однієї загиблої – ОВА

З-під завалів будинку культури в Чугуєві Харківської області рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки.

Джерело: голова харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Олег Синєгубов також повідомив, що 26 липня внаслідок обстрілу окупантів та знищення будівлі загинули ще 2 людини: 30-річна жінка та 36-річний чоловік. Люди перебували в підвалі приміщення як укритті.

За словами Синєгубова, Чугуївщина вже кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів окупантів.

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