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Под завалами в Чугуеве нашли тело еще одной погибшей – ОВА

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 14:38
Под завалами в Чугуеве нашли тело еще одной погибшей – ОВА
ФОТО: ТГ СИНЕГУБОВА

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве Харьковской области спасатели изъяли тело 83-летней женщины.

Источник: глава харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Олег Синегубов также сообщил, что 26 июля в результате обстрела оккупантов и уничтожения здания погибли еще 2 человека: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина. Люди находились в подвале помещения как укрытие.

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По словам Синегубова, Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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