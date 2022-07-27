Под завалами в Чугуеве нашли тело еще одной погибшей – ОВА

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве Харьковской области спасатели изъяли тело 83-летней женщины.

Источник: глава харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Олег Синегубов также сообщил, что 26 июля в результате обстрела оккупантов и уничтожения здания погибли еще 2 человека: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина. Люди находились в подвале помещения как укрытие.

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По словам Синегубова, Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов.

Что предшествовало:

25 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Чугуев – попали в школу и Дом культуры. Сообщалось, что из-под завалов спасли трех человек.

26 июля во время поисковых работ спасатели изъяли тела двух погибших: мужчины и женщины.