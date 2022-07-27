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Пушилін приїхав до Білорусі та заявив, що треба "звільняти Київ, Одесу, Луцьк"

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 17:10
Пушилін приїхав до Білорусі та заявив, що треба звільняти Київ, Одесу, Луцьк
Денис Пушилін. Фото з Telegram

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін прибув до Білорусі.

Джерело: проєкт "Беларускі Гаюн", який моніторить військову активність на території Білорусі, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно "Беларускі Гаюн": "За нашою інформацією, у Бресті перебуває голова так званої "ДНР" Денис Пушилін".

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Деталі: Журналісти закликали всіх, хто має інформацію про програму візиту ватажка бойовиків або про  його пересування містом/країною, повідомити їх про це.

За даними "РИА Новости", Пушилін поклав квіти до меморіалу "Брестська фортеця" і заявив, що "настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк".

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Теми: БілорусьДНРвійна
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