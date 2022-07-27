Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Луцк"
Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Беларусь.
Источник: проект "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси, российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Дословно "Беларускі Гаюн": "По нашей информации, в Бресте находится глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин".
Детали: Журналисты призвали всех, кто имеет информацию о программе визита главаря боевиков или о его передвижениях по городу/стране, сообщить им об этом.
По данным "РИА Новости", Пушилин возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость" и заявил, что "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
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Предыстория:
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.