Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Луцк"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Беларусь.

Источник: проект "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно "Беларускі Гаюн": "По нашей информации, в Бресте находится глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин".

Детали: Журналисты призвали всех, кто имеет информацию о программе визита главаря боевиков или о его передвижениях по городу/стране, сообщить им об этом.

По данным "РИА Новости", Пушилин возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость" и заявил, что "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

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