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Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Луцк"

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 17:10
Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно освобождать Киев, Одессу, Луцк
Денис Пушилин. Фото из Telegram

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Беларусь.

Источник: проект "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно "Беларускі Гаюн": "По нашей информации, в Бресте находится глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин".

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Детали: Журналисты призвали всех, кто имеет информацию о программе визита главаря боевиков или о его передвижениях по городу/стране, сообщить им об этом.

По данным "РИА Новости", Пушилин возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость" и заявил, что "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".  

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Темы: БеларусьДНРвойна
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