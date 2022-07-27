У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув – розвідка
В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", за даними розвідки, один з них загинув.
Джерело: російське медіа "РИА Новости" та видання "Мост", Головне управління розвідки Міноборони у Telegram
Деталі: Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20. Свідки бачили медиків на місці події.
За інформацією російських медіа, саморобний вибуховий пристрій, начинений "гайками та болтами", спрацював на шляху звичайного маршруту машини. В авто перебувало двоє патрульних-колаборантів, які отримали травми, але вижили. Окупанти звинувачують у вибуху українських партизанів.
Пізніше у ГУР МОУ повідомили, що підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву.
За даними розвідки, один "поліцейський" загинув, інший госпіталізований.
Нагадаємо:
- На тому ж проспекті Адмірала Сенявіна у Херсоні 18 червня вибухнув автомобіль "начальника" виправної колонії Євгена Соболєва.
- 24 червня стало відомо, що в Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області.