У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув – розвідка

В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", за даними розвідки, один з них загинув.

Джерело: російське медіа "РИА Новости" та видання "Мост", Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20. Свідки бачили медиків на місці події.

За інформацією російських медіа, саморобний вибуховий пристрій, начинений "гайками та болтами", спрацював на шляху звичайного маршруту машини. В авто перебувало двоє патрульних-колаборантів, які отримали травми, але вижили. Окупанти звинувачують у вибуху українських партизанів.

Пізніше у ГУР МОУ повідомили, що підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву.

За даними розвідки, один "поліцейський" загинув, інший госпіталізований.

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