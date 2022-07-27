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У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув – розвідка

Ірина Балачук, "Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 19:50
Місце вибуху у Херсоні, видання Мост

В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", за даними розвідки, один з них загинув.

Джерело: російське медіа "РИА Новости" та видання "Мост", Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: Підрив стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20. Свідки бачили медиків на місці події. 

За інформацією російських медіа, саморобний вибуховий пристрій, начинений "гайками та болтами", спрацював на шляху звичайного маршруту машини. В авто перебувало двоє патрульних-колаборантів, які отримали травми, але вижили. Окупанти звинувачують у вибуху українських партизанів.

Пізніше у ГУР МОУ повідомили, що підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні – це справа рук руху спротиву.

За даними розвідки, один "поліцейський" загинув, інший госпіталізований.   

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • На тому ж проспекті Адмірала Сенявіна у Херсоні 18 червня вибухнув автомобіль "начальника" виправної колонії Євгена Соболєва.
  • 24 червня стало відомо, що в Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області.

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Теми: Херсонвибух
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