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В Херсоне взорвали авто с двумя коллаборантами, один погиб – разведка

Ирина Балачук, "Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 19:50
В Херсоне взорвали авто с двумя коллаборантами, один погиб – разведка
Место взрыва в Херсоне, издание Мост

В оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников так называемой "полиции", по данным разведки, один из них погиб.

Источник: российское медиа "РИА Новости" и издание "Мост", Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Детали: Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина около 12:20. Свидетели видели медиков на месте происшествия.

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По информации российских медиа, самодельное взрывное устройство, начиненное "гайками и болтами", сработало на пути обычного маршрута машины. В авто находились двое патрульных-коллаборантов, которые получили травмы, но выжили. Оккупанты обвиняют в произошедшем украинских партизан. 

Позже в ГУР МОУ сообщили, что подрыв автомобиля так называемой "полиции" в Херсоне – дело рук движения сопротивления.

По данным разведки, один "полицейский" погиб, второй госпитализирован.

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Напомним: 

  • На том же проспекте Адмирала Сенявина в Херсоне 18 июня взорвался автомобиль "начальника" исправительной колонии Евгения Соболева.
  • 24 июня стало изветсно, что в Херсоне подорвали автомобиль представителя пророссийской так называемой администрации области.

Темы: Херсонвзрыв
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