Обстріл Бахмута: з-під завалів готелю дістали ще одного загиблого

Розбір завалів на місці готелю у Бахмуті. Фото ДСНС

Рятувальники дістали тіло ще одного загиблого з-під завалів готелю у Бахмуті, який вранці 27 липня обстріляли росіяни.

Джерело: Головне управління ДСНС у Донецькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи".

Фото ДСНС

Деталі: Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого 2-поверхового готелю тривають.

фото дснс

У Бахмуті розбирають завали готелю, у який зранку влучили окупанти

Відео: УП pic.twitter.com/1r7HTYwu5S — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2022

Передісторія:

Вранці 27 липня у Бахмуті Донецької області росіяни влучили в готель, повідомлялося, що 1 людина загинула та 4 отримали поранення.