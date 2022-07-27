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Обстріл Бахмута: з-під завалів готелю дістали ще одного загиблого

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 16:23
Обстріл Бахмута: з-під завалів готелю дістали ще одного загиблого
Розбір завалів на місці готелю у Бахмуті. Фото ДСНС

Рятувальники дістали тіло ще одного загиблого з-під завалів готелю у Бахмуті, який вранці 27 липня обстріляли росіяни.

Джерело: Головне управління ДСНС у Донецькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи". 

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Фото ДСНС 

Деталі: Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого 2-поверхового готелю тривають. 

 
фото дснс

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 27 липня у Бахмуті Донецької області росіяни влучили в готель, повідомлялося, що 1 людина загинула та 4 отримали поранення. 

Теми: Донецька областьвійнажертвиБахмут
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