Обстрел Бахмута: из-под завалов отеля достали еще одного погибшего

Разбор завалов на месте отеля в Бахмуте. Фото ГСЧС

Спасатели достали тело еще одного погибшего из-под завалов гостиницы в Бахмуте, которую утром 27 июля обстреляли россияне.

Источник: Главное управление ГСЧС в Донецкой области в Facebook

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших, спасен из-под завалов 1 человек, пострадали 3 человека".

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Фото ГСЧС

Детали: Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной 2-этажной гостиницы продолжаются.

Фото ГСЧС

У Бахмуті розбирають завали готелю, у який зранку влучили окупанти

Відео: УП pic.twitter.com/1r7HTYwu5S — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2022

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