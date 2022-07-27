Обстрел Бахмута: из-под завалов отеля достали еще одного погибшего
Среда, 27 июля 2022, 16:23
Спасатели достали тело еще одного погибшего из-под завалов гостиницы в Бахмуте, которую утром 27 июля обстреляли россияне.
Источник: Главное управление ГСЧС в Донецкой области в Facebook
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших, спасен из-под завалов 1 человек, пострадали 3 человека".
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Детали: Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной 2-этажной гостиницы продолжаются.
У Бахмуті розбирають завали готелю, у який зранку влучили окупанти— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2022
Відео: УП pic.twitter.com/1r7HTYwu5S
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 27 июля в Бахмуте Донецкой области россияне попали в гостиницу, сообщалось, что 1 человек погиб и 4 получили ранения.