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Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Херсонщині

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 17:37
фото с Facebook Генштабу ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували техніку та склад боєприпасів окупанта на Херсонщині. 

Джерело: ОК "Південь" у Facebook 

Дослівно: "Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському". 

Деталі: В ОК "Південь" додали, що в Чорному морі перебувають напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Поблизу Крима пересуваються 11 кораблів та катерів РФ. 

Всього протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 150 вогневих завдань, які дозволили закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями. 

Нагадаємо: 

  • 25 липня стало відомо, що ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ та два склади з боєприпасами.
  • В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині.

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Теми: Херсонська областьвійна
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