Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Херсонщині

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 17:37
Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Херсонщині
фото с Facebook Генштабу ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували техніку та склад боєприпасів окупанта на Херсонщині. 

Джерело: ОК "Південь" у Facebook 

Дослівно: "Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському". 

Реклама:

Деталі: В ОК "Південь" додали, що в Чорному морі перебувають напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Поблизу Крима пересуваються 11 кораблів та катерів РФ. 

Всього протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 150 вогневих завдань, які дозволили закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 липня стало відомо, що ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ та два склади з боєприпасами.
  • В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: