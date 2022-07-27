Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Херсонщині

Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували техніку та склад боєприпасів окупанта на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі, ліквідовано 51 військовослужбовця російської армії, знищено дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. Завдано ударів та знищено склад боєприпасів окупантів у Солдатському".

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Деталі: В ОК "Південь" додали, що в Чорному морі перебувають напоготові до завдавання ракетних ударів два надводних і один підводний ворожий ракетоносій із 20 ракетами типу "Калібр". Поблизу Крима пересуваються 11 кораблів та катерів РФ.

Всього протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 150 вогневих завдань, які дозволили закріпити вогневий контроль над транспортними артеріями.

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